Жителей Львова и области призвали вакцинировать животных от бешенства
Как передает Politeka.net, соответственное сообщение появилось на Facebook-страничке главного управления Госпотребслужбы в области.
Сообщается, что в последние годы увеличивается количество случаев заболеваемости.
Как передает Politeka.net, соответственное сообщение появилось на Facebook-страничке главного управления Госпотребслужбы в области.
Сообщается, что в последние годы увеличивается количество случаев заболеваемости.
"Одной из главных причин этого является рост популяции бездомных собак и кошек, безответственность владельцев домашних животных в отношении иммунопрофилактики бешенства, особенно в пригородных зонах, на дачных территориях, садово-огородных участках, на окраинах больших городов, что несет за собой административную ответственность.
Обычно люди начинают активно прививать своих домашних любимцев после того, как в населенном пункте обнаружено бешенство", - сообщили в Госпотребслужбе.
Уже в этом году на Львовщине был зафиксирован случай бешенства у кота.
"Помните, бешенство нельзя вылечить, его можно лишь предупредить. Внимательность и осторожность в обращении с животными, а особенно с дикими и незнакомыми, должно быть главным правилом для каждого! Призываем всех быть ответственными и присоединиться к кампании вакцинации против бешенства", - говорится в сообщении.
Не так давно и в Киеве подтвердили случай неизлечимой болезни. Факт заражения домашнего животного подтвердился в Святошинском районе столицы и было принято ввести карантинные ограничения.
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