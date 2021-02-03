Жителей Львова и области призвали вакцинировать животных от бешенства



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Сообщается, что в последние годы увеличивается количество случаев заболеваемости. Как передает Politeka.net , соответственное сообщение появилось на Facebook-страничке главного управления Госпотребслужбы в области.Сообщается, что в последние годы увеличивается количество случаев заболеваемости.



"Одной из главных причин этого является рост популяции бездомных собак и кошек, безответственность владельцев домашних животных в отношении иммунопрофилактики бешенства, особенно в пригородных зонах, на дачных территориях, садово-огородных участках, на окраинах больших городов, что несет за собой административную ответственность.