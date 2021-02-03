На Львівщині медсестри оголосили голодування
Про це повідомляє "Трудова Галичина" у Facebook.
Про це повідомляє "Трудова Галичина" у Facebook.
Таке рішення працівники КНП ЛОР" лікарня відновного лікування N3 " у місті Соснівка прийняли через зарплату.
"Вже понад рік заклад знаходиться в стані вимушеного простою, а значить люди отримують тільки 75% від тарифної ставки. Для більшості це означає близько 2600 гривень на руки", - йдеться в повідомленні.
Більш ніж піврічні переговори з львівськими чиновниками не дали відчутних результатів, повідомила одна з учасниць протесту.
Лікарні не дозволяють працювати за фахом і не надають іншої роботи, а протягом останніх 10 місяців повноцінну роботу отримує тільки адміністрація лікарні.
Також відомо, що до акції голодування приєдналися одинокі матері і навіть одна вагітна жінка.
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