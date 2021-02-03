"Уже больше года заведение находится в состоянии вынужденного простоя, а значит люди получают только 75% от тарифной ставки. Для большинства это означает около 2600 гривен на руки", - говорится в сообщении.

Более чем полугодовые переговоры с львовскими чиновниками не дали ощутимых результатов, сообщила одна из участниц протеста.

Больницы не позволяют работать по специальности и не предоставляют другой работы, а в течение последних 10 месяцев полноценную работу получает только администрация больницы.



