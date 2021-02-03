На Львовщине медсестры объявили голодовку
Об этом сообщает "Трудова Галичина" в Facebook.
Об этом сообщает "Трудова Галичина" в Facebook.
Такое решение работники КНП ЛОР "Больница восстановительного лечения N3" в городе Сосновка приняли из-за зарплаты.
"Уже больше года заведение находится в состоянии вынужденного простоя, а значит люди получают только 75% от тарифной ставки. Для большинства это означает около 2600 гривен на руки", - говорится в сообщении.
Более чем полугодовые переговоры с львовскими чиновниками не дали ощутимых результатов, сообщила одна из участниц протеста.
Больницы не позволяют работать по специальности и не предоставляют другой работы, а в течение последних 10 месяцев полноценную работу получает только администрация больницы.
Также известно, что к акции голодовки присоединились одинокие матери и даже одна беременная женщина.
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