Смертельна ДТП сталася на українській трасі
Зокрема, у вівторок, 2 лютого, близько 20:30 на автодорозі "Київ — Чоп" поблизу села Пасіки-Зубрицькі Львівського району сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляти поліція Львівської області у Facebook.
Правоохоронці встановили, що 50-річний водій, житель Закарпаття, керуючи вантажівкою "Вольво" з напівпричепом, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на жінку віком приблизно 35-40 років, яка йшла узбіччям.
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Від отриманих травм постраждала померла на місці події. Її особа встановлюється.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання-позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.
Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з чоловіком за кермом, кадри НП.
Також повідомлялося, що автобус з пасажирами перекинувся на українській трасі, кадри і деталі того, що відбувається.