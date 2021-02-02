На Львівщині підтвердили випадки зараження гострою кишковою інфекцією у дітей
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Головного управління Держспоживслужби у Львівській області.
Повідомляється, що спалах стався в закладі дошкільної освіти "Казковий світ" у селі Зимня вода Львівського району Львівської області 27 січня.
"До інфекційного відділення КНП ЛОР" Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня " госпіталізовано 3 дітей з діагнозом гостра кишкова інфекція, ротавірусний ентерит, які напередодні відвідували заклад дошкільної освіти "Казковий світ", - йдеться в повідомленні.
На цей час відомо, що постраждалі діти вживали в їжу смажену рибу, сирну запіканку, молочну кашу манну і морквяний салат.
29 січня розпочато проведення епідеміологічного обстеження дошкільного закладу з метою встановлення причин виникнення даного спалаху.
"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває", - повідомила в Госпотребслужбе області.
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