На Львовщине подтвердили случаи заражения острой кишечной инфекцией у детей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госпотребслужбы во Львовской области.
Сообщается, что вспышка произошла в учреждении дошкольного образования "Казковий світ" в селе Зимня вода Львовского района Львовской области 27 января.
"В инфекционное отделение КНП ЛОР «Львовская областная инфекционная клиническая больница» госпитализированы 3 детей с диагнозом острая кишечная инфекция, ротавирусный энтерит, которые накануне посещали заведение дошкольного образования "Казковий світ", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что пострадавшие дети употребляли в пищу жареную рыбу, творожную запеканку, молочную кашу манную и морковный салат.
29 января начато проведение эпидемиологического обследования дошкольного заведения с целью установления причин возникновения данного вспышки.
"Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается", - сообщила в Госпотребслужбе области.
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