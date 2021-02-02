На Львівщині діти врятували житлові будинки від пожежі
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в прес-службі ДСНС Львівської області.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині троє дітей залишилися вдома без нагляду матері, яка була на роботі. Один з малюків почав грати сірниками, і на ньому спалахнув одяг.
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