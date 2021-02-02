"Діти відповідально поставилися до побаченого, адже знають, що з вогнем погані жарти. Радіємо, що маємо таке свідоме і відповідальне покоління молодих людей", - повідомили рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині троє дітей залишилися вдома без нагляду матері, яка була на роботі. Один з малюків почав грати сірниками, і на ньому спалахнув одяг.

Попри всі старання медиків, врятувати життя хлопчикові не вдалося – він помер від опіків і отруєння продуктами горіння.

Нагадаємо, масштабна НП на одеському узбережжі, полум'я знищило базу відпочинку.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа спалахнула в Харкові, 50 рятувальників вступили в битву з вогнем.

Також Politeka писала, що вогонь охопив багатоповерхівку в Києві, люди змушені вистрибувати з вікон.