На Львівщині діти врятували житлові будинки від пожежі

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в прес-службі ДСНС Львівської області.

Інцидент стався ще 24 січня. Рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в місті Борислав на відкритій території. Пожежники негайно виїхали на виклик.
"Як з'ясувалося на місці події про пожежу повідомили діти 12 років, які перші побачили загоряння і не гаючи часу повідомили рятувальників. Адже в цей день було дуже вітряно і вогонь швидко поширювався і існувала загроза загоряння житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Пожарные, спасатели ГСЧС

Пожежникам через годину вдалося ліквідувати пожежу на площі 600 квадратних метрів.
"Діти відповідально поставилися до побаченого, адже знають, що з вогнем погані жарти. Радіємо, що маємо таке свідоме і відповідальне покоління молодих людей", - повідомили рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині троє дітей залишилися вдома без нагляду матері, яка була на роботі. Один з малюків почав грати сірниками, і на ньому спалахнув одяг.

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