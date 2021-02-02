"Дети ответственно отнеслись к увиденному, ведь знают, что с огнем плохие шутки. Радуемся, что имеем такое сознательное и ответственное поколение молодых людей", - сообщили спасатели.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине трое детей остались дома без присмотра матери, которая была на работе. Один из малышей начал играть спичками, и на нем вспыхнула одежда.

Несмотря на все старания медиков, спасти жизнь мальчику не удалось – он умер от ожогов и отравления продуктами горения.

Напомним, масштабное ЧП на одесском побережье, пламя уничтожило базу отдыха.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул в Харькове, 50 спасателей вступили в битву с огнем.

Также Politeka писала, что огонь охватил многоэтажку в Киеве, люди вынуждены выпрыгивать из окон.