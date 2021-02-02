На Львовщине дети спасли жилые дома от пожара
Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовской области.
Инцидент произошел еще 24 января. Спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Борислав на открытой территории. Пожарные незамедлительно выехали на вызов.
"Как выяснилось на месте происшествия о пожаре сообщили дети 12 лет, которые первые увидели возгорание и не теряя времени сообщили спасателям. Ведь в этот день было очень ветрено и огонь быстро распространялся и существовала угроза возгорания жилых домов", - говорится в сообщении.
Пожарным спустя час удалось ликвидировать пожар на площади 600 квадратных метров.
"Дети ответственно отнеслись к увиденному, ведь знают, что с огнем плохие шутки. Радуемся, что имеем такое сознательное и ответственное поколение молодых людей", - сообщили спасатели.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине трое детей остались дома без присмотра матери, которая была на работе. Один из малышей начал играть спичками, и на нем вспыхнула одежда.
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