Львів'яни відреагували на пропозицію підвищити ціни на проїзд у місті

Як передає Politeka.net , бурхливі обговорення почалися в мережі після звернення львівських міських автобусних перевізників до міськради з проханням переглянути вартість проїзду в автобусах.

"Наші перевізники хочуть підняти вартість проїзду, а робити не хочуть нічого, приклад: маршрут 53, салон брудний, салон Розкомплектований, половина сидінь ймовірно, вирішили що вони не потрібні, на весь салон працює одна лампа, і водій включив грубку тільки на вимогу і то згорнувши гримасу, ніби йому в душу плюнули, це на думку голови АТП і заступників Садового з гуманітарних питань називається сервісом на 7 грн, і тим більше перспективою підйому ціни до 14грн...",- написав незадоволений львів'янин в мережі, і прикріпив фото з маршрутки.

Жителі міста підтримали чоловіка, зазначивши, що і решта громадського транспорту Львова знаходиться не в кращому стані.