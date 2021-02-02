Львів'яни відреагували на пропозицію підвищити ціни на проїзд у місті
Як передає Politeka.net, бурхливі обговорення почалися в мережі після звернення львівських міських автобусних перевізників до міськради з проханням переглянути вартість проїзду в автобусах.
"Наші перевізники хочуть підняти вартість проїзду, а робити не хочуть нічого, приклад: маршрут 53, салон брудний, салон Розкомплектований, половина сидінь ймовірно, вирішили що вони не потрібні, на весь салон працює одна лампа, і водій включив грубку тільки на вимогу і то згорнувши гримасу, ніби йому в душу плюнули, це на думку голови АТП і заступників Садового з гуманітарних питань називається сервісом на 7 грн, і тим більше перспективою підйому ціни до 14грн...",- написав незадоволений львів'янин в мережі, і прикріпив фото з маршрутки.
Жителі міста підтримали чоловіка, зазначивши, що і решта громадського транспорту Львова знаходиться не в кращому стані.
"Це не тільки 53, 51 .... це весь транспорт брудний, холодний і в аварійному стані. А графіки перевезення не відповідають дійсності, можна сказати як хочуть. Та й взагалі сказати жах, це нічого не сказати", "з кожним підняттям вартості проїзду - якість проїзду зменшується", " 14 гривень? Ви серйозно?", "Щоразу перед підвищенням цін перевізники обіцяють порядок у салоні та оновлення. Де?",- писали жителі міста в мережі.
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