Львовяне отреагировали на предложение повысить цены на проезд в городе

Как передает Politeka.net , бурные обсуждения начались в сети после обращения Львовских городских автобусных перевозчиков в горсовет с просьбой пересмотреть стоимость проезда в автобусах.

"Наши перевозчики хотят поднять стоимость проезда, а делать не хотят ничего, пример: маршрут 53, салон грязный, салон раскомплектован, половина сидений вероятно, решили что они не нужны, на весь салон работает одна лампа, и водитель включил печку только по требованию и то свернув гримасу, будто ему в душу плюнули, это по мнению председателя АТП и заместителей Садового по гуманитарным вопросам называется сервисом на 7 грн, и тем более перспективой подъема цены до 14грн...", - написал недовольный львовянин в сети, и прикрепил фото с маршрутки.

Жители города поддержали мужчину, отметив, что и остальной общественный транспорт Львова находится не в лучшем состоянии.