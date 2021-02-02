Львовяне отреагировали на предложение повысить цены на проезд в городе
Как передает Politeka.net, бурные обсуждения начались в сети после обращения Львовских городских автобусных перевозчиков в горсовет с просьбой пересмотреть стоимость проезда в автобусах.
"Наши перевозчики хотят поднять стоимость проезда, а делать не хотят ничего, пример: маршрут 53, салон грязный, салон раскомплектован, половина сидений вероятно, решили что они не нужны, на весь салон работает одна лампа, и водитель включил печку только по требованию и то свернув гримасу, будто ему в душу плюнули, это по мнению председателя АТП и заместителей Садового по гуманитарным вопросам называется сервисом на 7 грн, и тем более перспективой подъема цены до 14грн...", - написал недовольный львовянин в сети, и прикрепил фото с маршрутки.
Жители города поддержали мужчину, отметив, что и остальной общественный транспорт Львова находится не в лучшем состоянии.
"Это не только 53, 51 .... это весь транспорт грязный, холодный и в аварийном состоянии. А графики перевозки не соответствуют действительности, можно сказать как хотят. Да и вообще сказать ужас, это ничего не сказать", "С каждым поднятием стоимости проезда - качество проезда уменьшается", "14 гривен? Вы серьезно?", "Каждый раз перед повышением цен перевозчики обещают порядок в салоне и обновления. Где?", - писали жители города в сети.
Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.
Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
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Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.