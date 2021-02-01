У Львові помер відомий український миротворець і медик Майдану

Так, у Львові пішов з життя лікар Ігор Ільків - заступник генерального директора госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи з питань психологічної реабілітації учасників АТО та ООС.

Про смерть Ільківа повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Тарас Батенко.

"Висловлюю скорботу з приводу смерті заступника головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих ним. Ю. Липи, депутата Львівської обласної ради VII скликання Ігоря Петровича Ільківа", - написав політик.

Крім того, Львівський депутат Петро Жукровський у Facebook також висловив слова підтримки та співчуття родині Ільківа, який був прикладом сили і доброти душі.

"Вічна пам'ять, медичний полковник. Пам'ять про тебе і твої добрі справи і допомогу людям завжди буде вічною... Спочивай з Богом", - написав Петро Жукровський.

Відомо, що Ігор Ільків сам був учасником бойових дій, полковником медичної служби, миротворцем в Югославії, Іраку, Кувейті та Лівані, а також лікарем Єаромайдану.

Ігор Ільків був також при житті командиром медичної роти Північного територіального управління Національної гвардії України, полковником медичної служби Першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького.

Тоді як у мирному житті він також був депутатом Львівської обласної ради 7-го скликання.

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