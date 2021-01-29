На Львівщині викрили групу лісничих, які крали ліс
Як передає Politeka.net, про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За даними правоохоронців, злочинці незаконно вирубали деревини цінних порід на 2,5 мільйона гривень.
Організатором банди був 35-річний лісничий одного з лісгоспів.
"Його спільниками були шість працівників цього ж лісгоспу. Правопорушники систематично здійснювали вирубку цінної деревини, яку в подальшому реалізовували місцевим підприємствам, що спеціалізуються на її обробці. Для приховування розкрадання лісових масивів здійснювалася підробка документів щодо обсягу відведеної в рубку і заготовленої продукції, а також належного бухгалтерського обліку. Сума завданих збитків становить 2,5 мільйона гривень", - повідомили правоохоронці.
Під час обшуків у членів банди вилучили «чорнові» записи з відомостями щодо кількості, сорту, кубомаси отриманої деревини та сум, отриманих від її продажу. Крім того, на два автомобілі з неврахованою деревиною накладені арешти.
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
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