На Львовщине разоблачили группу лесничих, которые воровали лес
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, преступники незаконно вырубили древесины ценных пород на 2,5 миллиона гривен. Предполагаемым организатором банды был 35-летний лесничий одного из лесхозов.
"Его сообщниками были шесть работников этого же лесхоза. Правонарушители систематически осуществляли вырубку ценной древесины, которую в дальнейшем реализовывали местным предприятиям, специализирующимся на ее обработке. Для сокрытия хищения лесных массивов осуществлялась подделка документов относительно объема отведенной в рубку и заготовленной продукции, а также надлежащего бухгалтерского учета. Сумма нанесенного ущерба составляет 2,5 миллиона гривен", - сообщили правоохранители.
Во время обысков у членов банды изъяли «черновые» записи со сведениями относительно количества, сорта, кубомассы полученной древесины и сумм, полученных от ее продажи. Кроме того, на два автомобиля с неучтенной древесиной наложены аресты.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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