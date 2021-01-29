Аферисти у Львові методом обману виманюють гроші у пенсіонерів
Як передає Politeka.net, про це повідомила городянка Лілія Стефанишин у Facebook.
За її словами, злочинці представляються працівниками Пенсійного фонду.
"Ось і у нас у Львові з'явилися" фахівці із заміни ваших коштів на порізану газету". Сьогодні в моїй тітки (83 роки) передзвонила "працівниця Пенсійного фонду" і дуууже переконливо розповідала, що зараз вкрай необхідно поміняти старі пенсійні посвідчення на нові, а також (!!!) поміняти гроші", - розповіла жінка.
Також вона зазначила, що шахраї дуже переконливі.
"Запитували скільки вона зберігає вдома і якщо вона не може в силу свого віку прийти, то "дівчатка до вас прийдуть, відразу в будинку випишуть нове посвідчення, перерахують гроші, покладуть в конверт і випишуть довідку, щоб вона могла їх в Ощадбанку поміняти". Ну добре, що моя тітка така, що їх не дуже "навішають на вуха" і ще ми проконсультували, а хто більш довірливий !?",- підсумувала львів'янка.
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