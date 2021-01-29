Аферисти у Львові методом обману виманюють гроші у пенсіонерів

Як передає Politeka.net, про це повідомила городянка Лілія Стефанишин у Facebook.



За її словами, злочинці представляються працівниками Пенсійного фонду.



"Ось і у нас у Львові з'явилися" фахівці із заміни ваших коштів на порізану газету". Сьогодні в моїй тітки (83 роки) передзвонила "працівниця Пенсійного фонду" і дуууже переконливо розповідала, що зараз вкрай необхідно поміняти старі пенсійні посвідчення на нові, а також (!!!) поміняти гроші", - розповіла жінка.

Також вона зазначила, що шахраї дуже переконливі.

"Запитували скільки вона зберігає вдома і якщо вона не може в силу свого віку прийти, то "дівчатка до вас прийдуть, відразу в будинку випишуть нове посвідчення, перерахують гроші, покладуть в конверт і випишуть довідку, щоб вона могла їх в Ощадбанку поміняти". Ну добре, що моя тітка така, що їх не дуже "навішають на вуха" і ще ми проконсультували, а хто більш довірливий !?",- підсумувала львів'янка.

Як виявилося, схема працює "на ура". Львів'яни поділилися своїми історіями зустрічей з шахраями.

"Ось схема. А яка фантазія ... Він потрібний , як мінімум фільм знімати", "так, це правда, до моєї свекрухи теж подзвонили і сказали приготувати гроші", "у нас так сусідці поміняли і посвідчення, і гроші, і все золото з дому", "Мою знайому так обібрали. Поки шукала документи, які попросили", - писали в коментарях.

Нагадаємо, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.