Аферисты во Львове методом обмана выманивают деньги в пенсионеров
Как передает Politeka.net, об этом сообщила горожанка Лилия Стефанишин в Facebook.
По ее словам, преступники представляются работниками Пенсионного фонда.
"Вот и у нас во Львове появились "специалисты по замене Ваших средств на порезанную газету". Сегодня в моей тети (83 года) перезвонила "работница Пенсионного фонда" и ооочень убедительно рассказывала, что сейчас крайне необходимо поменять старые пенсионные удостоверения на новые, а также (!!!) поменять деньги", - рассказала женщина.
Также она отметила, что мошенники очень убедительны.
"Спрашивали сколько она сохраняет дома и если она не может в силу своего возраста прийти, то "Девочки к Вам придут, сразу в доме выпишут новое удостоверение, пересчитают деньги, возложат в конверт и выпишут справку, чтобы она могла их в сбербанке поменять". Ну хорошо, что моя тетя такая, что их не очень "навешают на уши" и еще мы проконсультировали, а кто более доверчив !?", - подытожила львовянка.
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Как оказалось, схема работает "на ура". Львовяне поделились своими историями встреч с мошенниками.
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