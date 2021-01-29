Аферисты во Львове методом обмана выманивают деньги в пенсионеров

Как передает Politeka.net, об этом сообщила горожанка Лилия Стефанишин в Facebook.



По ее словам, преступники представляются работниками Пенсионного фонда.



"Вот и у нас во Львове появились "специалисты по замене Ваших средств на порезанную газету". Сегодня в моей тети (83 года) перезвонила "работница Пенсионного фонда" и ооочень убедительно рассказывала, что сейчас крайне необходимо поменять старые пенсионные удостоверения на новые, а также (!!!) поменять деньги", - рассказала женщина.

Также она отметила, что мошенники очень убедительны.

"Спрашивали сколько она сохраняет дома и если она не может в силу своего возраста прийти, то "Девочки к Вам придут, сразу в доме выпишут новое удостоверение, пересчитают деньги, возложат в конверт и выпишут справку, чтобы она могла их в сбербанке поменять". Ну хорошо, что моя тетя такая, что их не очень "навешают на уши" и еще мы проконсультировали, а кто более доверчив !?", - подытожила львовянка.

Как оказалось, схема работает "на ура". Львовяне поделились своими историями встреч с мошенниками.

"Вот схемы. А какая фантазия ... Им нужно , как минимум фильмы снимать", "Да, это правда, к моей свекрови тоже позвонили и сказали приготовить деньги", "У нас так соседке поменяли и удостоверение, и деньги, и все золото из дома", "Мою знакомую так обобрали. Пока искала документы, которые попросили", - писали в комментариях.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.