У Львові та області очікує погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, про це повідомили синоптики на ресурсі sinoptik.
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Прояснення очікується лише в неділю.
У зв'язку з погіршенням погодних умов поліцейські попереджають про небезпеку на дорогах і закликають водіїв, які керують транспортними засобами під час снігопадів, в умовах поганої видимості навіть у світлий час доби, а також на слизькому дорожньому покритті, ретельно виконувати вимоги дорожнього руху і правильно оцінювати дорожню обстановку.
"Не перевищуйте швидкість руху, акуратно маневруйте і завчасно включайте сигнали повороту при зміні напрямку руху. Особливо уважними будьте, наближаючись до регульованих перехресть і пішохідних переходів. Не всі пішоходи, особливо це стосується літніх людей, через ожеледицю можуть швидко перейти проїжджу частину", - повідомили в відділі комунікацій поліції у Львівській області.
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