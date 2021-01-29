У Львові та області очікує погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це повідомили синоптики на ресурсі sinoptik.



Вже 29 січня очікує замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій поверхні землі.

У Львові весь день буде хмарна погода.

У суботу, 30 січня, з ранку і до самого вечора небо у Львові буде приховано за хмарами. З самого ранку йтиме сильний сніг. Вдень він може ослабнути, але не заспокоїться до самого вечора.

Прояснення очікується лише в неділю.

У зв'язку з погіршенням погодних умов поліцейські попереджають про небезпеку на дорогах і закликають водіїв, які керують транспортними засобами під час снігопадів, в умовах поганої видимості навіть у світлий час доби, а також на слизькому дорожньому покритті, ретельно виконувати вимоги дорожнього руху і правильно оцінювати дорожню обстановку.

"Не перевищуйте швидкість руху, акуратно маневруйте і завчасно включайте сигнали повороту при зміні напрямку руху. Особливо уважними будьте, наближаючись до регульованих перехресть і пішохідних переходів. Не всі пішоходи, особливо це стосується літніх людей, через ожеледицю можуть швидко перейти проїжджу частину", - повідомили в відділі комунікацій поліції у Львівській області.

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