Во Львове и области ожидает ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, об этом сообщили синоптики на ресурсе sinoptik.



Уже 29 января ожидает замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли.

Во Львове весь день будет облачная погода.

В субботу, 30 января, с утра и до самого вечера небо во Львове будет скрыто за облаками. С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но не успокоится до самого вечера.

Прояснение ожидается лишь в воскресенье.

В связи с ухудшением погодных условий полицейские предупреждают об опасности на дорогах и призывают водителей, которые управляют транспортными средствами во время снегопадов, в условиях плохой видимости даже в светлое время суток, а также на скользком дорожном покрытии, тщательно выполнять требования дорожного движения и правильно оценивать дорожную обстановку.

"Не превышайте скорость движения, аккуратно маневрируйте и заблаговременно включайте сигналы поворота при изменении направления движения. Особенно внимательными будьте, приближаясь к регулируемым перекресткам и пешеходным переходам. Не все пешеходы, особенно это касается пожилых людей, из-за гололеда могут быстро перейти проезжую часть", - сообщили в отделе коммуникаций полиции в Львовской области.

Напомним, Погода обрушит весь гнев на украинцев, мокрый снег парализует полстраны

Как сообщала Politeka, Циклон с дождями и снегопадами ворвется в Украину, срочное предупреждение

Также Politeka писала, что Новое похолодание обрушится на Украину, синоптики раскрыли опасные даты