Во Львове и области ожидает ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, об этом сообщили синоптики на ресурсе sinoptik.
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Прояснение ожидается лишь в воскресенье.
В связи с ухудшением погодных условий полицейские предупреждают об опасности на дорогах и призывают водителей, которые управляют транспортными средствами во время снегопадов, в условиях плохой видимости даже в светлое время суток, а также на скользком дорожном покрытии, тщательно выполнять требования дорожного движения и правильно оценивать дорожную обстановку.
"Не превышайте скорость движения, аккуратно маневрируйте и заблаговременно включайте сигналы поворота при изменении направления движения. Особенно внимательными будьте, приближаясь к регулируемым перекресткам и пешеходным переходам. Не все пешеходы, особенно это касается пожилых людей, из-за гололеда могут быстро перейти проезжую часть", - сообщили в отделе коммуникаций полиции в Львовской области.
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