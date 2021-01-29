У водія шкільного автобуса на Буковині підтвердили коронавірус

Про подію повідомили в інформагентстві АСС.

За словами керівника Новоселицької міжрайонної філії ДУ» Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" Вадима Хмеля чоловік контактував з дітьми і понад сто учнів було вирішено відправити на карантин.



"Для того, щоб не поширювати коронавірус у школах, адже там навчається 360 дітей, ми рекомендували перевести всіх учнів на дистанційне навчання. А ті діти, які могли контактувати з водієм автобуса, знаходяться на самоізоляції. За ними спостерігатимуть медики і проводитимуть щоденний моніторинг їхнього стану здоров'я", - розповів епідеміолог.





Зазначимо, в Україні станом на ранок 28 січня, зафіксовано 5181 нових випадків китайського вірусу.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 211 тисяч 593 людини, одужали - 1 млн 3 тисячі 341, померли - 22 479. Активними хворими залишаються 208 252 пацієнти.



Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.