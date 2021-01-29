У водителя школьного автобуса на Буковине подтвердили коронавирус

О произошедшем сообщили в информагентстве АСС .

По словам руководителя Новоселицкого межрайонного филиала ГУ «Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Вадима Хмеля мужчина контактировал с детьми и более ста учеников было решено отправить на карантин.



"Для того, чтобы не распространять коронавирус в школах, ведь там учится 360 детей, мы рекомендовали перевести всех учеников на дистанционное обучение. А те дети, которые могли контактировать с водителем автобуса, находятся на самоизоляции. За ними будут наблюдать медики и проводить ежедневный мониторинг их состояния здоровья", - рассказал эпидемиолог.





Отметим, в Украине по состоянию на утро 28 января, зафиксировано 5181новых случаев китайского вируса.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 211 тысяч 593 человека, выздоровели - 1 млн 3 тысячи 341, умерли - 22 479. Активными больными остаются 208 252 пациента.



Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.