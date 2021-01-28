Львів'янин до смерті забив матір пенсіонерку

Як передає Politeka.net, подробиці злочину розповіли у відділі комунікацій поліції у Львівській області.



Моторошна розправа сталася 26 січня. Правоохоронцям повідомили, що в одному з будинків на вулиці Медової Печери у власній квартирі було виявлено тіло 81-річної жінки без ознак життя.

"Тіло виявила дочка померлої, яка прийшла провідати матір, вона ж повідомила про це в поліцію. На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини", - йдеться в повідомленні.



В ході експертизи медики встановили, що жінка померла в результаті тілесних ушкоджень.

Поліцейські встановили, що жінку побив її 52-річний син, який проживав з нею, під час побутового конфлікту.

Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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