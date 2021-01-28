Львів'янин до смерті забив матір пенсіонерку
Як передає Politeka.net, подробиці злочину розповіли у відділі комунікацій поліції у Львівській області.
Моторошна розправа сталася 26 січня. Правоохоронцям повідомили, що в одному з будинків на вулиці Медової Печери у власній квартирі було виявлено тіло 81-річної жінки без ознак життя.
"Тіло виявила дочка померлої, яка прийшла провідати матір, вона ж повідомила про це в поліцію. На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини", - йдеться в повідомленні.
В ході експертизи медики встановили, що жінка померла в результаті тілесних ушкоджень.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Зірка "Жіночого Кварталу" розкрила правду про Кравець і Кошового, що залишається за лаштунками: "У ньому дуже багато..."
Негода накоїла бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії
Тіну Кароль, Горбунова і Винника застукали за лаштунками "Голос країни" за несподіваним заняттям: "Врятуйте мене!"
Закохану Тіну Кароль засікли в компанії бритоголового красеня, особисті кадри: "Роман з цим чуваком..."
Поліцейські встановили, що жінку побив її 52-річний син, який проживав з нею, під час побутового конфлікту.
Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Одесі людину примотали до стовпа скотчем, приспіла Поліція: Відео з місця
Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"
Також Politeka писала, зухвалий підліток промишляє в Одесі, відео: "Так заколядував, що замість "гостинця" забрав..."