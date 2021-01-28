Львовянин до смерти забил мать пенсионерку

Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в отделе коммуникаций полиции в Львовской области.



Жуткая расправа произошла 26 января. Правоохранителям сообщили, что в одном из домов на улице Медовой Пещеры в собственной квартире было обнаружено тело 81-летней женщины без признаков жизни.

"Тело обнаружила дочь умершей, которая пришла проведать мать, она же сообщила об этом в полицию. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины", - говорится в сообщении.



В ходе экспертизы медики установили, что женщина умерла в результате телесных повреждений.

Полицейские установили, что женщину избил ее 52-летний сын, который проживал с ней, во время бытового конфликта.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе человека примотали к столбу скотчем, подоспела полиция: видео с места

Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"

Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."