Львовянин до смерти забил мать пенсионерку
Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в отделе коммуникаций полиции в Львовской области.
Жуткая расправа произошла 26 января. Правоохранителям сообщили, что в одном из домов на улице Медовой Пещеры в собственной квартире было обнаружено тело 81-летней женщины без признаков жизни.
"Тело обнаружила дочь умершей, которая пришла проведать мать, она же сообщила об этом в полицию. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины", - говорится в сообщении.
В ходе экспертизы медики установили, что женщина умерла в результате телесных повреждений.
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Полицейские установили, что женщину избил ее 52-летний сын, который проживал с ней, во время бытового конфликта.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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