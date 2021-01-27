На Львівщині багатодітна родина залишилася без даху над головою через пожежу
За словами господаря будинку, ймовірно, сталося коротке замикання. У будинку в цей момент були дружина і троє дітей, повідомляє zaxid.net.
Пожежа сталася в селі Станин Львівської області. В результаті ніхто не постраждав, проте сім'я, де є 5 неповнолітніх дітей, залишилися без нічого - в пожежі згоріли їх речі і одяг.
"Ця хата була аварійна, ми поруч у дворі побудували нову, але там ще немає опалення, поки там жити не можемо, тому що дуже холодно. Були у сусідів цю ніч. Сказали нам, що дадуть тимчасово хату в селі, поки зможемо переселитися в свою. Але зовсім немає одягу, взуття. Тому що жінка вхопила тільки деякі документи. І рятувала дітей. Більше не встигли врятувати", - поділився господар.
У сім'ї є 5 неповнолітніх дітей. Це двоє хлопців 14 і 10 років і три дівчини – 4, 9 і 11 років.
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Раніше ми повідомляли, що на Львівщині хлопчик разом з 4-річною сестрою і 6-річним братом залишилися вдома без нагляду матері, яка була на роботі. Малюк почав грати сірниками, і на ньому спалахнув одяг на очах у його брата і сестри.
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