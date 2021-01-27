На Львовщине многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара

По словам хозяина дома, вероятно, произошло короткое замыкание. В доме в этот момент были жена и трое детей, сообщает zaxid.net.



Пожар произошел в селе Станин Львовской области. В результате никто не пострадал, однако семья, где есть 5 несовершеннолетних детей, остались без ничего - в пожаре сгорели их вещи и одежда.

"Эта хата была аварийная, мы рядом во дворе построили новую, но там еще нет отопления, пока там жить не можем, потому что очень холодно. Были у соседей эту ночь. Сказали нам, что дадут временно хату в деревне, пока сможем переселиться в свою. Но совсем нет одежды, обуви. Потому что женщина ухватила только некоторые документы. И спасала детей. Больше не успели спасти", - поделился хозяин.

В семье есть 5 несовершеннолетних детей. Это двое парней 14 и 10 лет и три девушки – 4, 9 и 11 лет.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине мальчик вместе с 4-летней сестрой и 6-летним братом остались дома без присмотра матери, которая была на работе. Малыш начал играть спичками, и на нем вспыхнула одежда на глазах у его брата и сестры.

Несмотря на все старания медиков, спасти жизнь мальчику не удалось – он умер от ожогов и отравления продуктами горения.

Напомним, масштабное ЧП на одесском побережье, пламя уничтожило базу отдыха.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул в Харькове, 50 спасателей вступили в битву с огнем.

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