У Львові аферисти обдурили пенсіонерок більш ніж на 50 тисяч гривень

Як передає Politeka.net, про те, як діяли нахабні злочинці, розповіли в Національній поліції області.

За даними правоохоронців, інцидент стався 21 січня. До них звернулася 91-річна жінка, і розповіла, що до неї додому прийшли невідомі і, представившись працівниками поліції попросили грошей на лікування її сина, який нібито потрапив в аварію.

Довірлива жінка віддала зловмисникам 44 тисячі гривень.

У схожу ситуацію потрапила і 88-річна львів'янка.

"До пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її син потрапив у ДТП, а тому терміново потрібні гроші. Через деякий час невідомий приїхав в будинок пенсіонерки по вулиці Краківський, де жінка передала йому кошти в сумі 7000 гривень", - розповіли в поліції.





Раніше ми розповідали, що на Львівщині активізувалися кишенькові злодії.

Правоохоронці повідомили, що улюблені місця «роботи» кишенькового злодія – це місця скупчення людей (вокзали, громадський транспорт, площі туристичних місць, кінотеатри, кафе і ресторани).

Поліцейські радять бути пильними і не носити цінні речі, документи і ключі в зовнішніх кишенях одягу, сумок і рюкзаків.

Нагадаємо, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.