Во Львове аферисты обманули пенсионерок более чем на 50 тысяч гривен

Как передает Politeka.net, о том, как действовали наглые преступники, рассказали в Национальной полиции области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 21 января. К ним обратилась 91-летняя женщина, и рассказала, что к ней домой пришли неизвестные и, представившись работниками полиции попросили денег на лечение ее сына, который якобы попал в аварию.

Доверчивая женщина отдала злоумышленникам 44 тысячи гривен.

В похожую ситуацию попала и 88-летняя львовянка.

"К пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ее сын попал в ДТП, а потому срочно нужны деньги. Через некоторое время неизвестный приехал в дом пенсионерки по улице Краковский, где женщина передала ему средства в сумме 7000 гривен", - рассказали в полиции.





Ранее мы рассказывали, что на Львовщине активизировались карманные воры.

Правоохранители сообщили, что любимые места «работы» карманника – это места скопления людей (вокзалы, общественный транспорт, площади туристических мест, кинотеатры, кафе и рестораны).

Полицейские советуют быть бдительными и не носить ценные вещи, документы и ключи в наружных карманах одежды, сумок и рюкзаков.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.