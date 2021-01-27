Львівські міські автобусні перевізники просять міськраду переглянути вартість проїзду в автобусах
Розрахувати новий економічно обґрунтований тариф попросили в Асоціації перевізників Львівщини, передає zaxid.net.
"Ми просимо, щоб ЛМР виставила економічно обґрунтований тариф і визначила реальний тариф, який зможуть оплачувати львів'яни. Різницю між цими тарифами необхідно передбачити в міському бюджеті", - розповів Іван Велійка.
Економічно обґрунтованим тарифом і приватні, і комунальний перевізник "АТП-1" вважають 14 грн.
За словами перевізників, з 1 лютого 2019 року, коли востаннє переглядалася вартість проїзду, змінилася низка показників, що впливають на тариф, у тому числі вартість палива, газу, електроенергії та мінімальна зарплата.
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В управлінні транспорту ЛМР відповіли на дане прохання і зазначили, що найближчим часом місто не збирається змінювати тарифи на міські перевезення в межах Львівської ОТГ.
Раніше ми повідомляли, що жителі Львова скаржаться на відсутність опалення в громадському транспорті.
Бурхливі обговорення почалися після поста львів'янина в мережі.
"Чому у Львівському комунальному транспорті не вмикають опалення? Набридло вже, це ж соціальний транспорт, люди мерзнуть в салоні! До поручнів доторкнутися, без рукавичок, неможливо. Треба водія мовою до них притиснути", - написав житель міста, і отримав підтримку в мережі.
Нагадаємо, українському маршрутчику не догодила 12-річна дитина в салоні.
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю.
Як повідомляла Politeka, дикий скандал у маршрутці закінчився страшним.