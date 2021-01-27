Львівські міські автобусні перевізники просять міськраду переглянути вартість проїзду в автобусах



Розрахувати новий економічно обґрунтований тариф попросили в Асоціації перевізників Львівщини, передає zaxid.net.

"Ми просимо, щоб ЛМР виставила економічно обґрунтований тариф і визначила реальний тариф, який зможуть оплачувати львів'яни. Різницю між цими тарифами необхідно передбачити в міському бюджеті", - розповів Іван Велійка.

Економічно обґрунтованим тарифом і приватні, і комунальний перевізник "АТП-1" вважають 14 грн.

За словами перевізників, з 1 лютого 2019 року, коли востаннє переглядалася вартість проїзду, змінилася низка показників, що впливають на тариф, у тому числі вартість палива, газу, електроенергії та мінімальна зарплата.

В управлінні транспорту ЛМР відповіли на дане прохання і зазначили, що найближчим часом місто не збирається змінювати тарифи на міські перевезення в межах Львівської ОТГ.





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Бурхливі обговорення почалися після поста львів'янина в мережі.

"Чому у Львівському комунальному транспорті не вмикають опалення? Набридло вже, це ж соціальний транспорт, люди мерзнуть в салоні! До поручнів доторкнутися, без рукавичок, неможливо. Треба водія мовою до них притиснути", - написав житель міста, і отримав підтримку в мережі.



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