Львовские городские автобусные перевозчики просят горсовет пересмотреть стоимость проезда в автобусах



Рассчитать новый экономически обоснованный тариф попросили в Ассоциации перевозчиков Львовщины, передает zaxid.net.

"Мы просим, чтобы ЛГС выставила экономически обоснованный тариф и определила реальный тариф, который смогут оплачивать львовяне. Разницу между этими тарифами необходимо предусмотреть в городском бюджете", – рассказал Иван Велийка.

Экономически обоснованным тарифом и частные, и коммунальный перевозчик «АТП-1» считают 14 грн.

По словам перевозчиков, с 1 февраля 2019 года, когда в последний раз пересматривалась стоимость проезда, изменилась ряд показателей, влияющих на тариф, в том числе стоимость топлива, газа, электроэнергии и минимальная зарплата.

В управлении транспорта ЛГС ответили на данную просьбу и отметили, что в ближайшее время город не собирается менять тарифы на городские перевозки в пределах Львовской ОТГ.







Ранее мы сообщали, что жители Львова жалуются на отсутствие отопления в общественном транспорте.

Бурные обсуждения начались после поста львовянина в сети.

"Почему во Львовском коммунальном транспорте не включают отопление? Надоело уже, это же социальный транспорт, люди мерзнут в салоне! К поручням прикоснуться, без перчаток, невозможно. Надо водителя языком к ним прижать", - написал житель города, и получил поддержку в сети.





Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.