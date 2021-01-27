Львовские городские автобусные перевозчики просят горсовет пересмотреть стоимость проезда в автобусах
Рассчитать новый экономически обоснованный тариф попросили в Ассоциации перевозчиков Львовщины, передает zaxid.net.
"Мы просим, чтобы ЛГС выставила экономически обоснованный тариф и определила реальный тариф, который смогут оплачивать львовяне. Разницу между этими тарифами необходимо предусмотреть в городском бюджете", – рассказал Иван Велийка.
Экономически обоснованным тарифом и частные, и коммунальный перевозчик «АТП-1» считают 14 грн.
По словам перевозчиков, с 1 февраля 2019 года, когда в последний раз пересматривалась стоимость проезда, изменилась ряд показателей, влияющих на тариф, в том числе стоимость топлива, газа, электроэнергии и минимальная зарплата.
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В управлении транспорта ЛГС ответили на данную просьбу и отметили, что в ближайшее время город не собирается менять тарифы на городские перевозки в пределах Львовской ОТГ.
Ранее мы сообщали, что жители Львова жалуются на отсутствие отопления в общественном транспорте.
Бурные обсуждения начались после поста львовянина в сети.
"Почему во Львовском коммунальном транспорте не включают отопление? Надоело уже, это же социальный транспорт, люди мерзнут в салоне! К поручням прикоснуться, без перчаток, невозможно. Надо водителя языком к ним прижать", - написал житель города, и получил поддержку в сети.
Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.
Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.