На Львівщині перекрили одну з доріг у напрямку Волинської області

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі патрульної поліції області.





Таке рішення було прийнято у зв'язку з погіршенням погодних умов в області.

"26.01.2021 о 12:00 год. на території Львівської області, на ділянці дороги Р - 15 з м.Червоноград до кордону Волинської області Службою автомобільних доріг введено обмеження для руху вантажного транспорту у зв'язку з погодними умовами", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що на автодорозі Київ - Чоп в населеному пункті Дубина сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. Дві людини загинули, попередньо 4 травмованих.

ДТП на Львівщині трапилася і з машиною спецтехніки, яка розчищала та посипала дорогу.

Автомобіль злетів у кювет біля села Верхнє (між туркою та Сянки), траса Львів - Ужгород.

Поліцейські попереджають водіїв, що потрібно бути уважніше на дорозі і притримувати ПДР.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/ год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.