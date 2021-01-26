На Львівщині перекрили одну з доріг у напрямку Волинської області
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі патрульної поліції області.
Таке рішення було прийнято у зв'язку з погіршенням погодних умов в області.
"26.01.2021 о 12:00 год. на території Львівської області, на ділянці дороги Р - 15 з м.Червоноград до кордону Волинської області Службою автомобільних доріг введено обмеження для руху вантажного транспорту у зв'язку з погодними умовами", - йдеться в повідомленні.
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