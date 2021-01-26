На Львовщине перекрыли одну из дорог в направлении Волинской области

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции области.





Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий в области.

"26.01.2021 в 12:00 час. на территории Львовской области, на участке дороги Р-15 с м. Червоноград до границы Волынской области Службой автомобильных дорог введено ограничение для движения грузового транспорта в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также известно, что на автодороге Киев - Чоп в населенном пункте Дубина произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Два человека погибли, предварительно 4 травмированных.

ДТП на Львовщине случилось и с машиной спецтехники, которая расчищала и посыпала дорогу.

Автомобиль слетел в кювет возле села Верхнее (между Туркой и Сянки), трасса Львов - Ужгород.

Полицейские предупреждают водителей, что нужно быть внимательней на дороге и придерживать ПДД.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.