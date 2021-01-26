У Львові підтвердили перший випадок нового вірусу



Про це повідомила головний санітарний лікар області Наталія Тимко, передає ZAXID.NET.



Так, до Львівської обласної інфекційної лікарні звернувся житель Дрогобицького району зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, біль у попереку, м'язах.



У пацієнта запідозрили гостре інфекційне вірусне захворювання-геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, яке викликається хантавірусом.

Де і як чоловік підхопив цей вірус - поки невідомо. Він живе в селі, де в господарстві водяться гризуни.

Чоловіка з лікарні вже виписали додому.

Відомо, що переносником даного захворювання є гризуни. За словами Тімка, передача хантавірусу від людини до людини виникає рідко і це перший підтверджений випадок на Львівщині.

Хантавірус-це рід вірусів, який вражає людей і тварин. Їх будова нагадує сферу, покриту ліпідною оболонкою. Всього відомо дев'ять видів, які об'єднуються в чотири групи. Вперше цей вірус виявили під час Корейської війни 1950-1953 років.





Раніше ми повідомляли, що в Китаї померла перша людина, інфікована хантавірусом. Вакцини від нього поки не існує, як і від коронавірусу.

Чоловік їхав на роботу в сусідню провінцію на автобусі і раптово йому стало погано. Він впав і помер.

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