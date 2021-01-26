Во Львове подтвердили первый случай нового вируса
Об этом сообщила главный санитарный врач области Наталья Тимко, передает ZAXID.NET.
Так, во Львовскую областную инфекционную больницу обратился житель Дрогобычского района с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице, мышцах.
У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которое вызывается хантавирусом.
Где и как мужчина подхватил этот вирус - пока неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны.
Мужчину из больницы уже выписали домой.
Известно, что переносчиком данного заболевания являются грызуны. По словам Тимко, передача хантавируса от человека к человеку возникает редко и это первый подтвержденный случай на Львовщине.
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Хантавирус — это род вирусов, который поражает людей и животных. Их строение напоминает сферу, покрытую липидной оболочкой. Всего известно девять видов, которые объединяются в четыре группы. Впервые этот вирус обнаружили во время Корейской войны 1950-1953 годов.
Ранее мы сообщали, что в Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом. Вакцины от него пока не существует, как и от коронавируса.
Мужчина ехал на работу в соседнюю провинцию на автобусе и внезапно ему стало плохо. Он упал и умер.
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