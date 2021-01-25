На Львівщині сталася надзвичайна подія, яка призвела до смерті людей

Так, на озері в селі Іванівці Львівської області двоє рибалок провалилися під лід. Тому рятувальникам довелося терміново витягувати їх з води, але було пізно їх рятувати.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС Львівської області.

Інцидент стався близько 13: 15. Одного з рибалок, якому 60 років, дістали на берег вже без ознак життя. Іншого водолази шукали протягом шести годин.

У службі уточнили, що справа іншого жителя с. Іванівці Жидачівського району 1972 року народження о 19: 10 на берег була піднята водолазами аварійно-рятувальної маневреної групи.

Рятувальники нагадують про правила поведінки на льоду і відзначають, що не варто виходити на тонкий лід. Також не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. І не потрібно збиратися групами на окремих ділянках льоду.

Також раніше повідомлялося, що на озері Біле на Сталінграді під лід провалилися люди і собака. Хлопець зміг вибратися з води самостійно, а потім дістав з лунки і дівчину з собакою. При цьому по озеру і далі продовжують гуляти люди.

Нагадаємо, під Черкасами сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули люди.

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