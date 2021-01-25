На Львовщине произошло ЧП, которое привело к смерти людей
Так, на озере в селе Ивановцы Львовской области двое рыбаков провалились под лед. Поэтому спасателям пришлось срочно вытаскивать их из воды, но было поздно их спасать.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Львовской области.
Инцидент произошел около 13:15. Одного из рыбаков, которому 60 лет, достали на берег уже без признаков жизни. Другого водолазы искали на протяжении шести часов.
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В службе уточнили, что дело другого жителя с. Ивановцы Жидачевского района 1972 года рождения в 19:10 на берег было поднято водолазами аварийно-спасательной маневренной группы.
Также ранее сообщалось, что на озере Белое на Сталинграде под лед провалились люди и собака. Парень смог выбраться из воды самостоятельно, а затем достал из лунки и девушку с собакой. При этом по озеру и дальше продолжают гулять люди.
Напомним, под Черкассами произошла смертельная авария, в результате которой погибли люди.
Ранее Politeka писала, что Госэкоинспекция поймала браконьеров в заказнике на Черкасщине.
Также Politeka сообщала, что в Черкасской области произошла ужасная авария с грузовиками, которые зажали между собой легковой автомобиль.