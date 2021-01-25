На Львовщине произошло ЧП, которое привело к смерти людей

Так, на озере в селе Ивановцы Львовской области двое рыбаков провалились под лед. Поэтому спасателям пришлось срочно вытаскивать их из воды, но было поздно их спасать.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Львовской области.

Инцидент произошел около 13:15. Одного из рыбаков, которому 60 лет, достали на берег уже без признаков жизни. Другого водолазы искали на протяжении шести часов.

В службе уточнили, что дело другого жителя с. Ивановцы Жидачевского района 1972 года рождения в 19:10 на берег было поднято водолазами аварийно-спасательной маневренной группы.

Спасатели напоминают о правилах поведения на льду и отмечают, что не стоит выходить на тонкий лед. Также нельзя проверять прочность льда ударом ноги. И не нужно собираться группами на отдельных участках льда.

Также ранее сообщалось, что на озере Белое на Сталинграде под лед провалились люди и собака. Парень смог выбраться из воды самостоятельно, а затем достал из лунки и девушку с собакой. При этом по озеру и дальше продолжают гулять люди.

Напомним, под Черкассами произошла смертельная авария, в результате которой погибли люди.

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