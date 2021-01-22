З клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова евакуювали понад тисячу людей
Інцидент стався вдень, 22 січня, передає ZAXID.NET.
Згідно з даними, близько 12: 40 надійшло до рятувальників анонімне повідомлення, в якому говорилося, що будівлю заміновано.
На місце виїхали кінологи, вибухотехніки, представники інших спецслужб, які оглянули приміщення. Для безпеки пацієнтів з приміщення лікарні вивели понад тисячу осіб.
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Після ретельного огляду, вибухонебезпечних предметів у будівлі та на території медзакладу не виявили.
Тепер тому, хто повідомив неправдиву інформацію чекають проблеми - в поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).
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