С клинической больницы скорой медицинской помощи Львова эвакуировали более тысячи людей



Инцидент произошел днем, 22 января, передает ZAXID.NET.

Согласно данным, около 12:40 поступило к спасателям анонимное сообщение, в котором говорилось, что здание заминировано.

На место выехали кинологи, взрывотехники, представители других спецслужб, которые осмотрели помещение. Для безопасности пациентов из помещения больницы вывели более тысячи человек.

После тщательного осмотра, взрывоопасных предметов в здании и на территории медучреждения не обнаружили.

Теперь тому, кто сообщил ложную информацию ждут проблемы - в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Ранее мы сообщали, что Одессе пришлось эвакуировать работников и детей с 186 детских садов по всему городе.

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