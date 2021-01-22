С клинической больницы скорой медицинской помощи Львова эвакуировали более тысячи людей
Инцидент произошел днем, 22 января, передает ZAXID.NET.
Согласно данным, около 12:40 поступило к спасателям анонимное сообщение, в котором говорилось, что здание заминировано.
На место выехали кинологи, взрывотехники, представители других спецслужб, которые осмотрели помещение. Для безопасности пациентов из помещения больницы вывели более тысячи человек.
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После тщательного осмотра, взрывоопасных предметов в здании и на территории медучреждения не обнаружили.
Теперь тому, кто сообщил ложную информацию ждут проблемы - в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
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