

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомте на оперативну лінію 102 або за телефонами 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556.

Раніше у Львові місяць шукали дівчинку і оглядали всі можливі місця її знаходження. На зв'язок з батьками школярка не виходила.

Для пошуків зниклої були задіяні оперативники карного розшуку, співробітники ювенальної превенції та інших служб. Повідомлення про зникнення дівчинки були відправлені в усі підрозділи Національної поліції.

У підсумку правоохоронцям вдалося знайти зниклу на вокзалі. Вона не отримала жодних пошкоджень і проти неї не було скоєно протиправних дій.



Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

Раніше Politeka писала, що у Києві пропала безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "допоможіть знайти маму...".

Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.