Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції області.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомте на оперативну лінію 102 або за телефонами 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556.
Раніше у Львові місяць шукали дівчинку і оглядали всі можливі місця її знаходження. На зв'язок з батьками школярка не виходила.
Для пошуків зниклої були задіяні оперативники карного розшуку, співробітники ювенальної превенції та інших служб. Повідомлення про зникнення дівчинки були відправлені в усі підрозділи Національної поліції.
У підсумку правоохоронцям вдалося знайти зниклу на вокзалі. Вона не отримала жодних пошкоджень і проти неї не було скоєно протиправних дій.
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