

Если вы владеете любой информацией о местонахождении девочки, сообщите на оперативную линию 102 или по телефонам 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556.

Ранее во Львове месяц искали девочку и осматривали все возможные места ее нахождения. На связь с родителями школьница не выходила.

Для поисков пропавшей были задействованы оперативники уголовного розыска, сотрудники ювенальной превенции и других служб. Сообщения об исчезновении девочки были отправлены во все подразделения Национальной полиции.

В итоге правоохранителям удалось найти пропавшую на вокзале. Она не получила никаких повреждений и против нее не было совершено противоправных действий.





Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.