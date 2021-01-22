Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Национальной полиции области.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении девочки, сообщите на оперативную линию 102 или по телефонам 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556.
Ранее во Львове месяц искали девочку и осматривали все возможные места ее нахождения. На связь с родителями школьница не выходила.
Для поисков пропавшей были задействованы оперативники уголовного розыска, сотрудники ювенальной превенции и других служб. Сообщения об исчезновении девочки были отправлены во все подразделения Национальной полиции.
В итоге правоохранителям удалось найти пропавшую на вокзале. Она не получила никаких повреждений и против нее не было совершено противоправных действий.
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