На Львівщині сталася масштабна ДТП, є постраждалі

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції у Львівській області.



Моторошна аварія сталася вдень, 21 січня, в місті Соснівка Червоноградського району.

"Як встановили правоохоронці, водій автомобіля" Рено Лагуна «не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом» Isuzu", за кермом якого перебував 28-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП 36-річний водій легковика, а також пасажири автобуса отримали травми і були доставлені в лікарню. Всі постраждалі-місцеві жителі.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286. Винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

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Трагічна аварія сталася вночі, 14 січня на трасі "Київ-Чоп".

Один з них помер відразу ж, а другого намагалися врятувати лікарі, але було занадто пізно.

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