На Львовщине произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции во Львовской области.
Жуткая авария произошла днем, 21 января, в городе Сосновка Червоноградского района.
"Как установили правоохранители, водитель автомобиля «Рено Лагуна» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Isuzu», за рулем которого находился 28-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 36-летний водитель легковушки, а также пассажиры автобуса получили травмы и были доставлены в больницу. Все пострадавшие – местные жители.
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По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286. Виновнику ДТП грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
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