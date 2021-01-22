На Львовщине произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции во Львовской области.



Жуткая авария произошла днем, 21 января, в городе Сосновка Червоноградского района.

"Как установили правоохранители, водитель автомобиля «Рено Лагуна» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Isuzu», за рулем которого находился 28-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 36-летний водитель легковушки, а также пассажиры автобуса получили травмы и были доставлены в больницу. Все пострадавшие – местные жители.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286. Виновнику ДТП грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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Трагическая авария произошла ночью, 14 января на трассе "Киев-Чоп".

Один из них умер сразу же, а второго пытались спасти врачи, но было слишком поздно.

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