Вже близько пів року неподалік Брюхович на Львівщині в лісі проживає німий чоловік
Відвідати наметове містечко пенсіонера вирішили журналісти "Львівських новин".
Дідуся звуть Романом, йому 62 роки. Чоловік глухонімий, тому з журналістами спілкувався через записки на газеті.
На такий спосіб життя він зважився сам, за його словами, ніхто його з дому не виганяв. Після смерті дружини у нього залишилося двоє дітей, які з ним не спілкуються. Ні він, ні діти не хочуть жити разом.
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З того часу він вже 17 років веде такий спосіб життя. У дідуся немає шкідливих звичок, він не просить у людей допомоги, але якщо пропонують її самі - приймає. Також Роман розповів, що ніколи не краде, обходиться тим, що має.
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