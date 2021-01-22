Уже около пол года неподалеку Брюховичей на Львовщине в лесу проживает немой мужчина

Посетить палаточный городок пенсионера решили журналисты "Львівських новин".

Дедушку зовут Романом, ему 62 года. Мужчина глухонемой, поэтому с журналистами общался через записки на газете.

На такой образ жизни он решился сам, по его словам, никто его из дома не выгонял. После смерти жены у него осталось двое детей, которые с ним не общаются. Ни он, ни дети не хотят жить вместе.

С тех пор он уже 17 лет ведет такой образ жизни. У дедушки нет вредных привычек, он не просит у людей помощи, но если предлагают ее сами – принимает. Также Роман рассказал, что никогда не ворует, обходится тем, что имеет.

Ранее мы сообщали, что вКиеве патрульные нашли родных потерянной в столице женщины преклонного возраста, однако те отказались ее забирать.

По словам правоохранителей, дочери пенсионерки сказали, что "бабушка нам не нужна".

Напомним, киевлянка повеселила пассажиров метро внезапными танцами в вагоне, видео.

Ранее Politeka писала, что развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.