Уже около пол года неподалеку Брюховичей на Львовщине в лесу проживает немой мужчина
Посетить палаточный городок пенсионера решили журналисты "Львівських новин".
Дедушку зовут Романом, ему 62 года. Мужчина глухонемой, поэтому с журналистами общался через записки на газете.
На такой образ жизни он решился сам, по его словам, никто его из дома не выгонял. После смерти жены у него осталось двое детей, которые с ним не общаются. Ни он, ни дети не хотят жить вместе.
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С тех пор он уже 17 лет ведет такой образ жизни. У дедушки нет вредных привычек, он не просит у людей помощи, но если предлагают ее сами – принимает. Также Роман рассказал, что никогда не ворует, обходится тем, что имеет.
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