Мешканці Львова скаржаться на відсутність опалення у громадському транспорті
Як передає Politeka.net, бурхливі обговорення почалися після поста львів'янина в мережі.
"Чому у Львівському комунальному транспорті не вмикають опалення? Набридло вже, це ж соціальний транспорт, люди мерзнуть в салоні! До поручнів доторкнутися, без рукавичок, неможливо. Треба водія мовою до них притиснути", - йдеться в повідомленні.
Городяни висловили свою солідарність з чоловіком і поділилися проблемами, з якими вони стикалися в транспорті.
"Задовбали ті перевізники вічно бідні, ніколи їм не вистачає, чого ж всі сидять біля того корита, як що так вигідно, чому люди платять за те транспорті і ще повинні так страждати, тому що якийсь дядько економить", "тому що пасажирів рахують за худобу", "зате влітку опалення включено, тому що потрібно аж капот відкрити, щоб закрити кран", "немає опалення-немає оплати за проїзд", економія дизелем повинна бути за рахунок здоров'я пасажирів", - писали незадоволені львів'яни в мережі.
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