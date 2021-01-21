Жители Львова жалуются на отсутствие отопления в общественном транспорте

Как передает Politeka.net, бурные обсуждения начались после поста львовянина в сети.

"Почему во Львовском коммунальном транспорте не включают отопление? Надоело уже, это же социальный транспорт, люди мерзнут в салоне! К поручням прикоснуться, без перчаток, невозможно. Надо водителя языком к ним прижать", - говорится в сообщении.

Горожане выразили свою солидарность с мужчиной и поделились проблемами, с которыми они сталкивались в транспорте.



"Задолбали те перевозчики вечно бедные, никогда им не хватает, чего же все сидят у того корыта, как что так выгодно, почему люди платят за то транспорте и еще должны так страдать, потому что какой-то дядя экономит", "Потому что пассажиров считают за скот", "Зато летом отопление включено, потому что нужно аж капот открыть, чтобы закрыть кран", "Нет отопления - нет оплаты за проезд", Экономия дизелем должна быть за счет здоровья пассажиров", - писали недовольные львовяне в сети.







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