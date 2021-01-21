Жители Львова жалуются на отсутствие отопления в общественном транспорте
Как передает Politeka.net, бурные обсуждения начались после поста львовянина в сети.
"Почему во Львовском коммунальном транспорте не включают отопление? Надоело уже, это же социальный транспорт, люди мерзнут в салоне! К поручням прикоснуться, без перчаток, невозможно. Надо водителя языком к ним прижать", - говорится в сообщении.
Горожане выразили свою солидарность с мужчиной и поделились проблемами, с которыми они сталкивались в транспорте.
"Задолбали те перевозчики вечно бедные, никогда им не хватает, чего же все сидят у того корыта, как что так выгодно, почему люди платят за то транспорте и еще должны так страдать, потому что какой-то дядя экономит", "Потому что пассажиров считают за скот", "Зато летом отопление включено, потому что нужно аж капот открыть, чтобы закрыть кран", "Нет отопления - нет оплаты за проезд", Экономия дизелем должна быть за счет здоровья пассажиров", - писали недовольные львовяне в сети.
Поседевший Киркоров разошелся не на шутку и заставил Бузову стонать: "Мне больно!"
Могилевская спустя годы не выдержала и выдала правду о романе с Владом Ямой: "У нас были..."
Оборвалась жизнь молодого украинского ведущего, коллеги скорбят: "Вечная память и Царство небесное"
Умытая Наташа Королева оказалась другим человеком, макияж решает все: "Ребята, все состаримся"
Конец января принесет счастье пяти знакам Зодиака: кому будет благоволить судьба
Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.
Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.