Патрульні у Львові допомогли породіллі дістатися до лікарні

Як передає Politeka.net, про те, що трапилося розповіли в прес-службі патрульної поліції області (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Михайло Герілів та його напарник Юрій Мацюк були на чергуванні, коли до них підійшов чоловік з проханням про допомогу.

"Дружина народжує-допоможіть дістатися до пологового будинку", - заявив схвильований чоловік.

Правоохоронці не замислюючись прийняли рішення посадити жінку до себе в автомобіль.

"Подружжя їхало з міста Пустомити, за їхніми словами, пологовий там закритий. За лічені хвилини 26 - річна жінка була в пологовому будинку на вулиці Мечникова", - йдеться в повідомленні.



Патрульний допоміг занести жінці сумку і передав її в руки медиків. Вона подякувала поліцейських.

Того ж дня в родині народилася дочка.

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