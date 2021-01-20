Патрульные во Львове помогли роженице добраться к больнице

Как передает Politeka.net, о случившемся рассказали в пресс-службе патрульной полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Михаил Герилив и его напарник Юрий Мацюк были на дежурстве, когда к ним подошел мужчина с просьбой о помощи.

"Жена рожает - помогите добраться до роддома", - заявил взволнованный мужчина.

Правоохранители не задумываясь приняли решение посадить женщину к себе в автомобиль.

"Супруги уезжали из города Пустомыты, по их словам, родильный там закрыт. За считанные минуты 26-летняя женщина была в роддоме на улице Мечникова", - говорится в сообщении.



Патрульный помог занести женщине сумку и передал ее в руки медиков. Она поблагодарила полицейских.

В тот же день в семье родилась дочь.

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