Патрульные во Львове помогли роженице добраться к больнице
Как передает Politeka.net, о случившемся рассказали в пресс-службе патрульной полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Михаил Герилив и его напарник Юрий Мацюк были на дежурстве, когда к ним подошел мужчина с просьбой о помощи.
"Жена рожает - помогите добраться до роддома", - заявил взволнованный мужчина.
Правоохранители не задумываясь приняли решение посадить женщину к себе в автомобиль.
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"Супруги уезжали из города Пустомыты, по их словам, родильный там закрыт. За считанные минуты 26-летняя женщина была в роддоме на улице Мечникова", - говорится в сообщении.
Патрульный помог занести женщине сумку и передал ее в руки медиков. Она поблагодарила полицейских.
В тот же день в семье родилась дочь.
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