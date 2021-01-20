На Львівщині стався вибух у церкві
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався вранці, 20 січня в місті Стрий.
"До Служби порятунку" 101 "надійшло повідомлення про пожежу в м.Стрий на вул. Львівська, 156 а в дерев'яній каплиці" Священномученика Йосафата Коцилівського УГКЦ", критою бляхою, розміром 25х7 м, висотою 8 м", - йдеться в повідомленні.
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався вранці, 20 січня в місті Стрий.
"До Служби порятунку" 101 "надійшло повідомлення про пожежу в м.Стрий на вул. Львівська, 156 а в дерев'яній каплиці" Священномученика Йосафата Коцилівського УГКЦ", критою бляхою, розміром 25х7 м, висотою 8 м", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежу і, як з'ясувалося, їй передував вибух у каплиці.
В результаті вибуху отримав опіки обличчя чоловік, 1958 року народження-від госпіталізації відмовився.
Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежників врятовано будівлю каплиці, але були пошкоджені Інші частини храму.
"До ліквідації загоряння залучалося 3 одиниці спецтехніки та 15 осіб особового складу.
Причини виникнення загоряння встановлюють правоохоронні органи", - підсумували рятувальники.
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