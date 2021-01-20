На Львовщине произошел взрыв в церкви
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
Инцидент произошел утром, 20 января в городе Стрый.
"В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Стрый на ул. Львовская, 156 а в деревянной часовне "Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ", крытой бляхой, размером 25х7 м, высотой 8 м", - говорится в сообщении.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
Инцидент произошел утром, 20 января в городе Стрый.
"В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Стрый на ул. Львовская, 156 а в деревянной часовне "Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ", крытой бляхой, размером 25х7 м, высотой 8 м", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар и, как выяснилось, ему предшествовал взрыв в часовне.
В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 года рождения - от госпитализации отказался.
Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных спасено здание часовни, но были повреждены остальные части храма.
"К ликвидации возгорания привлекалось 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.
Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы", - подытожили спасатели.
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