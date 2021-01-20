На Львівщині активізувалися кишенькові злодії
Як передає Politeka.net, про це попередили на Facebook-сторінці Національної поліції області.
Правоохоронці повідомили, що улюблені місця «роботи» кишенькового злодія – це місця скупчення людей (вокзали, громадський транспорт, площі туристичних місць, кінотеатри, кафе і ресторани).
"Крадуть злодії в основному все, що можуть, але віддають перевагу гаманцям з грошима і кредитними картками і мобільним телефонам – згідно поліцейської статистики, найчастіше потерпілі заявляють про крадіжку саме цих речей", - йдеться в повідомленні.
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Поліцейські радять бути пильними і не носити цінні речі, документи і ключі в зовнішніх кишенях одягу, сумок і рюкзаків.
Також правоохоронці зазначили, що гаманець, який виділяється на одязі, привертає увагу злодіїв.
Крім тог не варто завжди носити з собою великі суми грошей-беріть стільки, скільки плануєте витратити.
Якщо вам вдалося обчислити кишенькового злодія, то краще за все, не привертаючи уваги, повідомити про це поліцейським. Якщо злодій збирається викрасти у людини майно і ніхто крім вас цього не помічає, залучіть до цієї події увагу оточуючих.
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Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.