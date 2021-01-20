На Львовщине активизировались карманные воры
Как передает Politeka.net, об этом предупредили на Facebook-страничке Национальной полиции области.
Правоохранители сообщили, что любимые места «работы» карманника – это места скопления людей (вокзалы, общественный транспорт, площади туристических мест, кинотеатры, кафе и рестораны).
"Воруют воры в основном все, что могут, но отдают предпочтение кошелькам с деньгами и кредитными карточками и мобильным телефонам – согласно полицейской статистике, чаще всего потерпевшие заявляют о краже именно этих вещей", - говорится в сообщении.
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Полицейские советуют быть бдительными и не носить ценные вещи, документы и ключи в наружных карманах одежды, сумок и рюкзаков.
Также правоохранители отметили, что кошелек, который выделяется на одежде, привлекает внимание воров.
Кроме тог не стоит всегда носить с собой большие суммы денег - берите столько, сколько планируете потратить.
Если вам удалось вычислить карманного вора, то лучше всего, не привлекая внимания, сообщить об этом полицейским. Если вор собирается похитить у человека имущество и никто кроме вас этого не замечает, привлеките к этому событию внимание окружающих.
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