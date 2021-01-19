У Львові та області очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Головному управління ДСНС України у Львівській області.
"Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення, що через погані погодні умови зокрема ожеледицю водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними", - сказано в повідомленні.
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України 20 січня очікується налипання мокрого снігу та ожеледь.
У зв'язку з цим, рятувальники настійно рекомендують дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовтеся від ризикованих маневрування, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.
"Головне управління ДСНС України у Львівській області просить відповідально ставитися до власного життя та життя своїх близьких, а у разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101", - йдеться у повідомленні.
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Раніше ми повідомляли, що в українському Гідромедцентрі повідомили, що починаючи з 20 січня, температура в Україні почне поступово підвищуватися незабаром буде до +10 градусів. Все завдяки теплим повітряним масам, які вдарять з півдня і тимчасово проженуть морози.
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